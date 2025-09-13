Auf der Liste der Kinder, die vor 75 Jahren in den damals neu eröffneten Albrechtser Kindergarten einzogen, steht auch der Name von Anita Günther. „Das war vorher eine Fabrik“, erinnert sich die Albrechtserin, die seit jeher im Haus gegenüber wohnt. „Alle Kinder aus dem Dorf sind damals hierher gegangen. Auch ich, mein Mann und unser Sohn“, sagt Anita Günther. Später haben sie sogar ihre Hochzeit habe sie im Haus der Waldstrolche gefeiert.