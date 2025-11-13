Es wird stiller in den Zella-Mehliser Kindergärten. Denn längst werden nicht mehr alle der vorgehaltenen Plätze benötigt. „In unseren drei städtischen Kindergärten können insgesamt 402 Kinder betreut werden“, informiert Annika Ansorg, Fachbereichsleiterin Soziales, Sport und Freizeit in der Zella-Mehliser Stadtverwaltung. Doch nur gut 80 Prozent davon werden im aktuellen Kindergartenjahr 2025/2026 benötigt, Tendenz sinkend. Denn: In Zella-Mehlis fehlt der Nachwuchs. Waren es vor sechs, sieben Jahren noch gut 100 Kinder, die in der Kernstadt und der damals noch eigenständigen Gemeinde Benshausen geboren wurden, so rechnet Annika Ansorg in diesem Jahr mit 45, maximal 50 Kinder. 35 sind bisher zur Welt gekommen.