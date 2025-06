Der Stadtrat hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mehrheitlich die schrittweise Erhöhung der Kindergartengebühren beschlossen. Die Elternbeiträge sollen in zwei Etappen – ab 1. August 2025 und ab 1. August 2027 – steigen. Die Verpflegungsentgelte, die gesondert in Rechnung gestellt werden könnten, übernimmt die Stadt weiterhin in voller Höhe.