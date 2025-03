Der letzte Akt des Kindergartendramas im Heldburger Unterland ist über die Bühne gegangen. Zur Sitzung des Heldburger Stadtrates am Donnerstag kamen wegen des anstehenden Beschlusses zur Schließung der Kindergärten in den Ortsteilen Rieth und Hellingen zahlreiche Gäste. Eltern, Großeltern und Mitarbeiter der Kindergärten machten ihrem Ärger Luft und warfen Bürgermeister Christopher Other (CDU) unter anderem Intransparenz vor.