Kellmünz an der Iller (dpa/lby) - Ein Kinderferienprogramm mit Bundeswehr-Soldaten in der schwäbischen Marktgemeinde Kellmünz ist auf scharfe Kritik von Gewerkschaftsseite gestoßen. Bürgermeister Michael Obst (CSU) sprach von "ideologisch gefärbter" Kritik an dem Angebot der Kommune. "Bei dem Ferienprogramm in Kellmünz findet weder politische Bildung noch eine Form von Militärwerbung statt."