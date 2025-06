Gera (dpa/th) - Am Internationalen Kindertag wird in Gera das diesjährige Kindermedienfestival "Goldener Spatz" eröffnet. Zum heutigen Auftakt (16.00 Uhr) der 33. Ausgabe des größten Festivals für deutschsprachige Kindermedien flimmert der Film "Das geheime Stockwerk" in der Regie von Norbert Lechner über die Leinwand.