Kinderfilme "Das geheime Stockwerk" eröffnet Kindermedienfestival

Wenn Kinder über die Preise entscheiden

Im Wettbewerb um die begehrten "Goldenen Spatzen" konkurrieren dieses Mal 32 Filme und Serien in sechs Kategorien. Zudem gehen sechs Medienangebote im Wettbewerb "Interaktives & Digitales Storytelling" ins Rennen. Die Hauptpreise werden von einer Kinderjury im Alter von 9 bis 13 Jahren vergeben. Die 30 Jurykinder verbringen eine Woche damit, die Wettbewerbsbeiträge zu sichten und zu bewerten. Die Preise werden am 6. Juni in Erfurt verliehen.