Strahlender Sonnenschein, viele lachende Kinder und ein buntes Programm sorgten beim Kinderfest auf dem Festplatz in Steinbach für beste Stimmung. Zahlreiche Steinbacher Vereine organisierten gemeinsam ein abwechslungsreiches Fest und zeigten damit einmal mehr, was mit Zusammenhalt und ehrenamtlichem Engagement möglich ist. Der Traditions- und Kirmesverein Steinbach übernahm die Hauptorganisation der Veranstaltung. Neben der Koordination der beteiligten Vereine kümmerte sich der Verein auch um Getränke und die Gewinnung von Sponsoren. Dadurch konnten alle Kinder zwei Freigetränke sowie eine Waffel kostenlos erhalten.