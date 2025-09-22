„Wir brauchen Nachwuchs, sonst macht irgendwann der Letzte im Altenheim das Licht aus“, sagt Dr. Detlef Stein. Für den Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin in den Ilm-Kreis-Kliniken ist das jährliche Sommerfest mehr als Spiel und Spaß, es ist vor allem Werbung in eigener Sache. Und so sind es trotz Sonnenschein und Kinderlachen die dunklen Wolken des demografischen Wandels, welche ihn an diesem Sonntagnachmittag ernste Worte finden lassen.