Der Sandmann ist Deutschlands dienstälteste Figur im Kinderfernsehen. Am 22. November 1959 streute er um 18.55 Uhr im DDR-Fernsehen erstmals seinen Traumsand. Die tägliche Sendung "Abendgruß" ist seitdem ein festes Ritual beim Zubettgehen für viele Kinder. Der Kurzfilm ist im Fernsehen erstmals am 22. November zu sehen: in "Unser Sandmännchen" im rbb (17.40 Uhr), bei KiKA (18.40 Uhr) und im MDR (18.40 Uhr).