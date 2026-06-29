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  4. Elmo aus der "Sesamstraße" hat jetzt einen Videopodcast

Kinderfernsehen Elmo aus der "Sesamstraße" hat jetzt einen Videopodcast

Elmo stellt Fragen, wie nur Kinder es können – direkt und neugierig. Was Susanne Daubner, Max Mutzke & Co. im Videopodcast alles verraten, überrascht sogar Elmo selbst.

Kinderfernsehen: Elmo aus der Sesamstraße hat jetzt einen Videopodcast
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Das neue Format mit Elmo zeichnet sich vor allem durch seine unkonventionelle Art der Gesprächsführung aus. (Archivbild) Foto: Victoria Will/WILLV/AP/dpa

Hamburg - Das kleine rote Monster Elmo aus der "Sesamstraße" hat jetzt einen eigenen Videopodcast und darf auf seine kindliche Weise viele berühmte Menschen interviewen. Eine der ersten Gäste im Videopodcast "Elmo - und Du so?" ist übrigens "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. Sie spricht mit ihm über volle Kleiderschränke, Selfies und Tanzen. Außerdem fragt Elmo noch Sänger Max Mutzke, Journalistin Linda Zervakis, Autorin und Moderatorin Evelyn Weigert sowie Netz-Comedian Sükrü-Can Fener Löcher in den Bauch.

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Das neue Format mit Elmo zeichnet sich vor allem durch seine unkonventionelle Art der Gesprächsführung aus. Erstens: Er fragt, wie Kinder fragen und dazu gehört ganz viel "Warum?". Zweitens: Worüber geredet wird, entscheidet der Zufall. Dafür ziehen die Gäste aus einem Goldfischglas von Elmo selbst gemalte Themen-Karten. Da seine Kunstwerke nicht immer auf Anhieb zu entschlüsseln seien, entstünden überraschende, ehrliche und oft sehr persönliche Gespräche. 

Der neue Elmo-Videopodcast ist vom 8. Juli an in der ARD-Mediathek und bei ARD-Sounds abrufbar.