Kinderfernsehen Elmo aus der "Sesamstraße" hat jetzt einen Videopodcast

Hamburg - Das kleine rote Monster Elmo aus der "Sesamstraße" hat jetzt einen eigenen Videopodcast und darf auf seine kindliche Weise viele berühmte Menschen interviewen. Eine der ersten Gäste im Videopodcast "Elmo - und Du so?" ist übrigens "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mitteilte. Sie spricht mit ihm über volle Kleiderschränke, Selfies und Tanzen. Außerdem fragt Elmo noch Sänger Max Mutzke, Journalistin Linda Zervakis, Autorin und Moderatorin Evelyn Weigert sowie Netz-Comedian Sükrü-Can Fener Löcher in den Bauch.