Unter dem Motto: „Zum Glück haben wir die Kinder“ wurde am Montag die „Fosenacht in Hoselbach“ gefeiert. Man muss in Haselbach schon ganz schön suchen, wenn man ein bisschen Faschingstreiben finden will. Die Zeit der nächtelangen Bälle, großen Umzüge mit eigener Kapelle, bunten Wagen und verrückten Kostümen ist seit Jahren vorbei.