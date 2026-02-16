Während es die großen Narren bei den Galasitzungen am Samstagabend voll auf ihre Kosten kamen, nahm am Sonntagnachmittag der närrische Suhler Nachwuchs die Narrhallas auf dem Ziegenberg und im Simson-Kulturhaus in Besitz. Der Ziegenberger Carneval Club (ZCC) und der SCV Ikalla hatten wieder keine Kosten und Mühen gescheut, um für die Kinder einen Nachmittag voller Spaß und Überraschungen zu gestalten. Mit einem auf die Nachwuchs-Karnevalisten zugeschnittenen tollen Programm mit Spielstationen, Unterhaltung und natürlich jeder Menge Leckereien wurde ausgiebig Kinderfasching gefeiert. Im Sportcenter beeindruckten besonders die unterschiedlichen ZCC-Tanzgruppen auf die Bühne.