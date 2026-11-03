Kindererziehung: Carolin Kebekus schwindelt ihrem Kind manchmal was vor

Vor der Elternschaft habe sie sich auch vorgenommen, dem Nachwuchs stets alles zu geduldig erklären und nie auf Notlügen zurückzugreifen. "Jetzt dagegen muss ich konstatieren: Meine ganze Erziehung beruht auf Lüge, Erpressung und Bestechung." Zum Beispiel habe sie schon öfter die falsche Angabe gemacht, dass der Zoo gerade geschlossen sei und man ihn deshalb leider nicht aufsuchen könne. "Oder bei "Ich will die Sendung mit der Maus gucken". Da sage ich: Du, die Maus schläft. Leider, leider. Oder: Die Maus ist krank, da können wir nichts machen." In dem Alter komme man damit noch durch. Sie frage sich allerdings, wie lange noch.