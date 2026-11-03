Kindererziehung: Carolin Kebekus schwindelt ihrem Kind manchmal was vor

Köln - Carolin Kebekus (46) hat bei der Kindererziehung inzwischen viele gute Vorsätze über Bord geworfen. "Den Vorsatz "keinen Zucker" habe ich ein Jahr lang durchgezogen, aber am ersten Geburtstag war dann schon Schluss - da gab's Salted Caramel Ice", bekannte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Inzwischen kaue ihr knapp drei Jahre altes Kind sogar Kaugummi. "Das ist eigentlich gar nichts für Kleinkinder. Aber wir sind eine große Patchwork-Familie, und da gibt es sehr viele andere Kinder, die sehr viel vorleben."