Was wird den drei Dutzende Kindern und Jugendlichen, die in Neustadt als Akteure ihre wunderbare Musical-Aufführung gestalteten, auch nach vielen Jahren nicht aus der Erinnerung weichen? Es sind die fünf tollen, erlebnisreichen Tage, welche sie rund um die Uhr gemeinsam verbrachten mit Dine und Jörg (Diana Christ und Jörg Reddin) bei Spiel, Spaß, Wanderungen, gemeinsamem Kochen, Gute-Nacht-Geschichten hören und natürlich beim Einstudieren des Musicals „ Gerempel im Tempel“.