Kinderbuch wurde verfilmt Film-Premiere von "Das NEINhorn" in Chemnitz

Gesprochen von Nora Tschirner und Karoline Herfurth

Das "NEINhorn" lebt in der rosaroten Herzwald-Welt der Einhörner, aber es ist anders als alle anderen. Es antwortet stets mit "Nein", es sehnt sich nach Abenteuern und macht sich auf den Weg nach Nirgends. Unterwegs trifft es den "WASbär" - der natürlich so heißt, weil er immer "Was?" sagt - und den "NAhUND", dessen Lieblingsausspruch lautet: "Na und?". Gemeinsam müssen sie die "KönigsDOCHter" aus ihrem Turmverlies befreien, um nach Hause zurückkehren zu können.