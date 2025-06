In Mecklenburg-Vorpommern beklagte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, wegen rückläufiger Kinderzahlen seien an Kitas in einzelnen Kommunen bereits Kündigungen angekündigt worden. In Sachsen-Anhalt wird Kita-Personal wegen Kindermangels in anderen Bereichen eingesetzt. Aus Thüringen wurden Schließungen etwa in Weimar gemeldet. Dies sei notwendig, um zu verhindern, dass das Kitasystem durch Unterauslastung zusammenbreche, hieß es von der Stadt.