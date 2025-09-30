Kinderbetreuung: Bayern mit niedrigster Fachkraftquote in Kitas bundesweit

Gütersloh (dpa/lby) - In den Kitas in Bayern arbeiten so wenige Fachkräfte wie in keinem anderen Bundesland. Mit 54,5 Prozent hat der Freistaat wie in den Vorjahren mit Abstand die niedrigste Fachkraftquote bundesweit. Zum Vergleich: Der deutschlandweite Schnitt beträgt 72 Prozent. In Ostdeutschland sind es knapp 87 Prozent, beim Spitzenreiter Thüringen gar mehr als 94 Prozent. Dies geht aus einer Auswertung der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.