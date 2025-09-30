Kinderbetreuung: Bayern mit niedrigster Fachkraftquote in Kitas bundesweit

Sinken Standards wegen Mangel an Fachkräften?

Da sich die Regelungen der Bundesländer, welche Berufsabschlüsse oder Qualifizierungswege für die Tätigkeit als pädagogische Fachkraft anerkannt werden, sehr unterscheiden, haben sich die Studienautorinnen auf die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik gestützt. Diese erfasst, wie viele pädagogisch tätige Personen in den Kitas mindestens einen fachlich einschlägigen Fachschulabschluss vorweisen. Eine Erzieherin zählt daher dazu, ein Kinderpfleger jedoch nicht. In Bayern arbeiten aber verhältnismäßig viele Kinderpflegekräfte in den Kitas - und immer öfter auch Quereinsteiger.