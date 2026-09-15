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Kinderanteil Thüringen hat geringeren Kinderanteil als der Bundesschnitt

Thüringen hat einen niedrigeren Kinderanteil als der Bundesdurchschnitt. Welche Bundesländer liegen ebenfalls hinten – und wo leben die meisten Kinder?

Kinderanteil: Thüringen hat geringeren Kinderanteil als der Bundesschnitt
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Thüringen hat geringeren Kinderanteil als der Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden/Erfurt (dpa/th) - Der Kinderanteil liegt in Thüringen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der Anteil der unter 14-Jährigen beträgt nach Berechnung des Statistischen Bundesamts zum Weltkindertag am 20. September im Freistaat 11,3 Prozent. Deutschlandweit waren es demnach 12,9 Prozent. Hinter Thüringen liegt lediglich Sachsen-Anhalt mit einem Anteil von 11,2 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern hat ebenfalls 11,3 Prozent.

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In Baden-Württemberg und Bremen war der Kinderanteil 2025 mit jeweils 13,4 Prozent am höchsten. Deutschlandweit ist der Kinderanteil binnen zehn Jahren leicht gestiegen. 2015 lag er bei 12,3 Prozent - damals gab es 10,1 Millionen Kinder, nun sind es 10,8 Millionen.