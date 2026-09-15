Kinderanteil: Thüringen hat geringeren Kinderanteil als der Bundesschnitt

Wiesbaden/Erfurt (dpa/th) - Der Kinderanteil liegt in Thüringen deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Der Anteil der unter 14-Jährigen beträgt nach Berechnung des Statistischen Bundesamts zum Weltkindertag am 20. September im Freistaat 11,3 Prozent. Deutschlandweit waren es demnach 12,9 Prozent. Hinter Thüringen liegt lediglich Sachsen-Anhalt mit einem Anteil von 11,2 Prozent, Mecklenburg-Vorpommern hat ebenfalls 11,3 Prozent.