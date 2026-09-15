Kinderanteil: Sachsen hat geringeren Kinderanteil als der Bundesschnitt

Wiesbaden/Dresden (dpa/sn) - Der Kinderanteil liegt in Sachsen mit 11,9 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamts zum Weltkindertag am 20. September hervor. Deutschlandweit waren es demnach 12,9 Prozent unter 14-Jährige. Hinter dem Freistaat liegen nur noch Thüringen (11,3 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (11,3 Prozent) und Sachsen-Anhalt (11,2 Prozent).