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Kinderanteil Sachsen hat geringeren Kinderanteil als der Bundesschnitt

Sachsen hat einen niedrigeren Kinderanteil als der Bundesdurchschnitt. Welche Bundesländer liegen ebenfalls hinten – und wo leben die meisten Kinder?

Kinderanteil: Sachsen hat geringeren Kinderanteil als der Bundesschnitt
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Sachsen hat geringeren Kinderanteil als der Bundesschnitt. (Symbolbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Wiesbaden/Dresden (dpa/sn) - Der Kinderanteil liegt in Sachsen mit 11,9 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Das geht aus einer Berechnung des Statistischen Bundesamts zum Weltkindertag am 20. September hervor. Deutschlandweit waren es demnach 12,9 Prozent unter 14-Jährige. Hinter dem Freistaat liegen nur noch Thüringen (11,3 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern (11,3 Prozent) und Sachsen-Anhalt (11,2 Prozent).

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In Baden-Württemberg und Bremen war der Kinderanteil 2025 mit jeweils 13,4 Prozent am höchsten. Deutschlandweit ist der Kinderanteil binnen zehn Jahren leicht gestiegen. 2015 lag er bei 12,3 Prozent - damals gab es 10,1 Millionen Kinder, nun sind es 10,8 Millionen.