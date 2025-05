Wasser ist das große Thema der diesjährigen Gemeinschaftsschau, die am Freitag, um 18 Uhr, in der Kunststation Oepfershausen eröffnet wird. 381 Einsendungen von Kindern und Jugendlichen sind dazu eingegangen. Beteiligt haben sich daran: die Grundschule Herpf, die Grundschule Oepfershausen und die Hortkinder, die Regelschule Wasungen, das Jean-Paul Förderzentrum Meiningen, das Henfling Gymnasium Meiningen sowie die Kunst AG des Gymnasiums, die Grundschule Kaltenwestheim, der Kindergarten Klosterwaldzwerge Hümpfershausen, die Grundschule Henneberg, das Heinrich Erhardt Gymnasium Zella-Mehlis, die Rhönschule Gersfeld, die Weidenschule Schmalkalden sowie ganz individuell die beiden Mädels Celina Heß und Anni Dominik. Die Gemeinschaftsschau in der Blumenburg 9 im Wasunger Ortsteil Oepfershausen kann bis zum 22. September besichtigt werden.