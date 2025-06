Es ist jetzt deutlich mehr als ein Jahr her, dass Clara das Äffchen Manchu das erste Mal getroffen hat. Damals waren bei ihr Polypen entfernt worden, einer der häufigsten medizinischen Eingriffe, den kleine Kinder über sich ergehen lassen müssen. Alleine am Universitätsklinikum Jena finden nach Angaben dieses Krankenhauses jedes Jahr hunderte derartige Operationen statt. Aber auch nach all dieser Zeit kann sich Clara noch genau daran erinnern, wer Manchu ist und was er so tut. Der Affe, sagt die Fünfjährige, sei „einfach toll“. „Der besucht Patienten und zeigt ihnen das Krankenhaus.“