Kaum sind die letzten Schneereste verschwunden, beginnt offenbar bereits wieder die Zeit der kleinen und größeren Brände auf Deutschlands Wiesen. So auch in Suhl, wo am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr oberhalb der Ottilie am Domberg ein Feuer ausbrach. Der Rauch war weithin sichtbar, weshalb die Berufsfeuerwehr Suhl sowie die Feuerwehr Suhl‑Zentrum alarmiert wurden. Insgesamt rückten sechs Fahrzeuge mit 26 Einsatzkräften aus.