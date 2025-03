In der jüngsten Sitzung des Ilm-Kreistags hat die CDU/FDP-Fraktion eine höhere finanzielle Beteiligung des Ilm-Kreises am Seniorenticket (es bleibt bei 18 Euro Zuschuss) sowie die Einführung eines Kinder- und Jugendtickets abgelehnt. Letzteres hatte auch die AfD unterstützt, wie zu lesen war, schreibt dazu Thomas Höpfner, der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Ilmenau. Bei den Schülern sei bekannt, dass 3600 ein Deutschlandticket erhalten. „Dies aber nur, wenn sie die für sie bestimmte Schule besuchen, was nicht immer der Fall ist. Denn nur für diese Schüler wird deren kostenfreies Ticket für die Schülerbeförderung zum Deutschlandticket aufgewertet“, so Höpfner.