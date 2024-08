Kinder- und Jugendsporttag: Olympiasieger von morgen gesucht

Am Samstagtreffen sich die Leichtathleten ab 9 Uhr im Bad Salzunger Werra-Energie- Stadion. Zum Meeting in der Kurstadt werden die Schulen mit den besten Ergebnissen des 32. Kinder- und Jugendsporttages geehrt. Der KSB hofft natürlich, dass mindestens genauso viel Teilnehmer wie im Juni, damals hatten über 120 Sportlerinnen und Sportler gemeldet, an den Wettkämpfen teilnehmen. Auch Schülerinnen und Schüler aus dem Wartburgkreis, die nach den olympischen Spielen Interesse an der Leichtathletik gefunden haben und sich in den verschiedenen Disziplinen im Laufen, im Springen oder im Werfen einmal testen möchten, sind herzlich willkommen. Vielleicht ist ja ein Olympiasieger von morgen dabei. „Auf die Plätze, fertig los!“ heißt es nicht nur für die Laufwettbewerbe. Auch im Weitsprung, im Ballwerfen oder Kugelstoßen dürfen die Schülerinnen und Schüler ihr Können demonstrieren. Olympische Rekorde wird es freilich am Samstag nicht geben aber vielleicht ja den einen oder anderen Kreisrekord.