Die Abteilung Turnen des 1. TSV Bad Salzungen richtete die Werner-Selenbinder-Halle für die jungen Turnerinnen her. Zwar kamen 24 Mädchen, um an den Geräten ihr Können zu demonstrieren. Leider fand sich kein Junge in der Konkurrenz. Davon ließen sich die jungen Damen nicht stören und warteten mit guten Leistungen am Reck, Schwebebalken, beim Sprung oder am Boden auf. Bei den jüngsten Turnerinnen (AK 6/7) erwies sich im Vierkampf Dalia Gomaa aus Bad Liebenstein als Beste. Weil sie nach den vier Geräten auf die gleiche Punktzahl kamen, freuten sich Emma Neumann von der Parkschule Bad Salzungen und Mariia Nefodova (GS An den Beeten) über die Silbermedaillen. Auch die Goldmedaille in der AK 8/9 ging an die GS An den Beeten, denn Matilda Fröhlich erreichten den passablen Gesamtwert von 50 Punkten. Silber sicherte sich Helene Wettstein von der Burgseeschule und Bronze ging an Mia Sophie Riemann von der GS Bad Liebenstein. Die drei lieferten sich einen spannenden Wettkampf mit knappen Abständen zueinander.