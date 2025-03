Kinder-und Jugendsport: Toller Erfolg für Moorgrundschule

Die Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Moorgrundschule Gumpelstadt kehren mit einem zweiten Platz vom Thüringer Zweifelderball Landesfinale aus Bad Berka heim. In der Schulsporthalle des Bad Berkaer Gymnasiums trafen sich 22 Mannschaften aus Thüringer Grundschulen, um den diesjährigen Sieger und die Platzierten zu küren. Erneut demonstrierten die Schülerinnen und Schüler der Staatlichen Moorgrundschule ihr sehr gutes sportliches Leistungsvermögen. Mit fünf souveränen Siegen gewann das Team aus Gumpelstadt die Vorrundengruppe und qualifizierte sich für das Halbfinale. Dort traf es auf die Mannschaft der Europaschule Marlishausen. In einem spannenden Spiel setzten sich die Moorgrundschüler knapp mit 5:4 durch und freuten sich auf das Finale. Das Endspiel ging nach spannendem Verlauf 2:1 an die Grundschule Waldsiedlung Hermsdorf. Auch wenn es nicht ganz auf das oberste Treppchen reichte, war es wieder einmal ein toller Erfolg für die Moorgrundschule Gumpelstadt, der über die Kreisgrenzen Beachtung findet.