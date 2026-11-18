Ministerin kritisiert Plattformbetreiber

Familienministerin Prien kritisierte die Betreiber von Social-Media-Plattformen und bekräftigte eine aus ihrer Sicht notwendige Regulierung auf europäischer Ebene. Die Plattformen seien "durchaus bemüht", "den Eindruck zu erwecken", dass sie sich um die Fragen des Kinder- und Jugendschutzes kümmerten. Sie unternähmen aber nach wie vor keine hinreichenden Anstrengungen, um den altersgerechten Zugang zu Inhalten zu kontrollieren und zu verhindern. "Und insofern bin ich nicht zufrieden, sondern sehe, dass die Plattformen immer genauso viel tun, wie sie meinen, dass sie tun müssen, um entsprechend in Verfahren oder durch gesetzliche Maßnahmen nicht oder nicht schnell belangt zu werden."