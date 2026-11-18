Berlin - Was ist eigentlich "Cybergrooming" und was bedeutet "Sextorsion"? Viele Eltern können mit den Begriffen nichts anfangen, obwohl ihre Kinder vielleicht bereits Opfer davon geworden sind. Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) und die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Claus, haben in Berlin anlässlich des europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch an Erwachsene appelliert, sich zu informieren und genau hinzuschauen. Damit sie mögliche Warnsignale für Übergriffe und Gewalt gegen ihre Kinder im Netz erkennen und einschreiten können.