Kinder- und Jugendschutz: Thüringer Regierungschef: Wehrhafte Demokratie auch im Netz

Erfurt - Die Demokratie muss nach Ansicht des Thüringer Ministerpräsidenten Mario Voigt auch im digitalen Raum wehrhaft sein. "Meinungsfreiheit und -vielfalt ist wichtig, aber es darf auch nicht so sein, dass jeder Beleidigung und jedem persönlichen Angriff Tür und Tor geöffnet ist", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Es brauche einen rechtlichen Handlungsrahmen. Für ihn gehe es auch um die Frage, wie langfristig ein demokratischer Diskurs gewahrt bleibe. "Wir müssen auch die Plattformen stärker fordern. Auch diese haben eine Verantwortung, die nicht einfach weiter delegiert werden kann."