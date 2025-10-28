Mit Beginn des neuen Schuljahres 2025/26 kam es beim „Kinder- und Jugendorchester Gleichamberg e.V.“ (KJOG) zu einem Wechsel in der Vereinsführung und bei der musikalischen Leitung des Orchesters. 23 Jahre war „Peppi“ Thomas Gütter der künstlerische Leiter des KJOG, doch nun hatte Peppi Gelegenheit, sich noch einmal einer neuen Herausforderung zu stellen und geht neue musikalische Wege. „Wir danken ihm von Herzen für sein Engagement und Herzblut. Mit viel Professionalität hat Peppi den Verein musikalisch geprägt. Gerne denken wir an die schöne Zeit mit ihm zurück. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viele inspirierende, musikalische und erfüllende Momente“, heißt es von der Vereinsführung, dem sich alle Musiklehrer und jungen Musiker anschließen.