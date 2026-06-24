Zudem findet sich ein weitreichender rechtlicher Vorstoß, den Prien ebenfalls gut findet: Die "elterliche Medienerziehung" soll im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert werden, ähnlich wie die gewaltfreie Erziehung dort im Jahr 2000 festgeschrieben wurde. Im Extremfall könnte dies bedeuten, dass das Jugendamt einschreiten könnte, wenn Eltern ihre Kinder dauerhaft vor elektronischen Medien "parken" und damit schädigen. In erster Linie gehe es um die Festschreibung einer "sozialen Norm", sagte Prien. Im Sinne von: Das tut man nicht, genauso wenig wie man Kinder schlägt.

Wer will was in der schwarz-roten Koalition?

Prien zeigte sich überzeugt, dass die Altersgrenze 13 eine Kompromisslinie für CDU, CSU und SPD sein könnte. Die CDU hat einen Parteitagsbeschluss, der eine gesetzliche Altersgrenze von 14 Jahren für soziale Netzwerke fordert. Auch die SPD verlangte in einem Impulspapier ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren. Prien ließ erkennen, dass wohl verhandelbar sei, ob die Grenze bei 13 oder 14 liege.

Skeptischer ist bisher die CSU. Die Abgeordnete Anja Weisgerber meldete sich aber diese Woche mit einem Konzept für "variable Altersgrenzen" für unterschiedliche Plattformen. Ein Kompromiss scheint nicht ausgeschlossen.

Prien kündigte ein zweistufiges Vorgehen an: Zuerst will sie sich auf EU-Ebene für gemeinsame Regelungen einsetzen. "Für den Fall, dass auf europäischer Ebene keine ausreichenden und zeitnahen Fortschritte erzielt werden, werde ich parallel die notwendigen nationalen Regelungen vorbereiten." Noch in diesem Jahr wolle sie ein Gesetzgebungsverfahren starten.



Wie läuft es in anderen Ländern?



Weltweit als erstes Land führte Australien Ende 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein. Nach einem halben Jahr fällt die Bilanz gemischt aus. Einige Eltern sagen, ihre Kinder verbrächten nun tatsächlich weniger Zeit in sozialen Netzwerken. Einige Jugendliche geben an, das Verbot und die Altersverifizierungen ließen sich leicht umgehen.

Das australische Vorbild hat aber auch in Europa viel in Bewegung gebracht. Auch Großbritannien will für alle unter 16 Jahren die Nutzung bestimmter Social-Media-Apps ab Anfang 2027 verbieten, Griechenland will die Grenze bei 15 Jahren ziehen. Frankreich, Spanien, Dänemark, Tschechien und Österreich prüfen oder entwickeln ähnliche Ansätze. Auf EU-Ebene gibt es eine eigene Expertengruppe, die am 13. Juli ihre Vorschläge vorlegt.