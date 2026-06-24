Skeptischer ist die CSU. Parteichef Markus Söder argumentierte unter anderem, das Verbot in Australien nütze nichts. CSU-Politikerin Anja Weisgerber meldete sich diese Woche mit einem Konzept für "variable Altersgrenzen" für unterschiedliche Plattformen.



Wie läuft es in Australien?



Australien führte als erstes Land der Welt Ende 2025 ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein. Nach einem halben Jahr fällt die Bilanz gemischt aus. Viele Eltern berichten von einem entspannteren Alltag. Eine Mutter aus Melbourne sagte kürzlich australischen Medien, ihre beiden 12 und 14 Jahre alten Kinder verbrächten weniger Zeit in sozialen Netzwerken: "Funktioniert die Gesetzgebung hundertprozentig? Nein. Lohnt sie sich? Ja, ich finde schon."



Jugendliche berichten dagegen, Verbot und Altersverifizierungen ließen sich leicht umgehen - etwa mit einem neuen Account bei TikTok. Auch Behörden räumen ein, dass die Durchsetzung schwierig bleibt und Plattformen nicht zuverlässig alle Minderjährigen ausschließen.

Wie sieht es in Europa aus?



In Europa ist vieles in Bewegung. Großbritannien will für alle unter 16 Jahren die Nutzung bestimmter Social-Media-Apps ab Anfang 2027 verbieten. Das soll unter anderem für Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook und X gelten, nicht aber für Messaging-Dienste wie WhatsApp und Signal.

Griechenland will Kinder unter 15 Jahren ab 2027 komplett von sozialen Medien ausschließen. Frankreich, Spanien, Dänemark, Tschechien und Österreich prüfen oder entwickeln ähnliche Ansätze.



Die EU selbst plant bisher kein generelles Verbot. Das EU-Parlament sprach sich zwar für ein Mindestalter von 16 Jahren aus, wobei Jugendliche ab 13 Jahren unter elterlicher Aufsicht soziale Netzwerke nutzen könnten. Der Beschluss ist aber nicht bindend. Die EU-Kommission erwartet für den 13. Juli Empfehlungen einer eigenen Expertengruppe.