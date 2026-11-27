Auf der Fachtagung hätten Fachkräfte der kommunalen Jugendarbeit aus Landratsämtern, kreisfreien Städten und Jugendringen von zunehmenden finanziellen Belastungen und ihren Folgen berichtet. "Die Streichlisten aus München und Erlangen sowie die vielen Berichte über weitere Kürzungen zeigen, wohin kommunale Finanzkrisen und falsche Prioritäten führen", sagte Alexander Angermann, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bayerischer Jugendpfleger. Er klagte: "Jugendtreffs müssen schließen, gerade in prekären Stadtteilen." Dabei sei die Nachfrage nach Beratung außerhalb von Wohnung, Schule oder Ausbildung sehr hoch. "Es ist kritisch zu sehen, wenn Jugendtreffs als wichtige Orte der Beratung und gelebter Jugendkultur schließen müssen, Kürzungen erleiden oder ihre kommunale Förderung ganz verlieren."