München (dpa/lby) - Angesichts drohender und teils drastischer Kürzungen in der Jugendarbeit warnt der Bayerische Jugendring (BJR) eindringlich vor Schließungen von Jugendtreffs und dem Abbau anderer wichtiger Angebote für junge Menschen. BJR-Präsident Philipp Seitz rief Bund und Freistaat dazu auf, die Kommunen mit ausreichend Geld auszustatten, damit mögliche Kürzungen noch abgewendet werden könnten. "Jugendarbeit ist demokratische Infrastruktur. Wer ausgerechnet hier Streichkonzerte aufführt, spielt in einer Zeit des Erstarkens extremistischer Kräfte mit dem Feuer", warnte er.