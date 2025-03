Rund 1400 Kilometer trennen Suhl und Bègles. Was von der Entfernung her erst einmal nach viel klingt, ist im realen Leben offensichtlich so gar keine Hürde für die beiden Partnerstädte seit 1962. Auf vielen Ebenen haben sich über die Jahrzehnte Beziehungen entwickelt, Traditionen etabliert. Dazu gehören die wechselseitigen Fahrten von jungen Sportlerinnen und Sportlern beider Städte. Während in einem Jahr immer im Februar mit der Hoffnung auf Winterwetter die Suhler junge französische Gäste empfangen, begeben sich im Folgejahr rund drei Monate später wiederum Kinder und Jugendliche aus Suhl auf Tour. Seit mehr als 30 Jahren findet dieser Sportleraustausch statt, der die jungen Reisenden für eine Woche nicht nur in ein anderes Land führt, sondern sie auch auf beiden Seiten Teil von Familien werden lässt. Federführend dafür verantwortlich zeichnet der Suhler Sportbund.