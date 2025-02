Die verbindende Botschaft der zwölf jungen Musikerinnen und Musiker von „Labo’Sax“ aus Bègles konnte am Freitagabend im Oberrathaussaal eindeutiger nicht sein, die sie mit „We Are The World“, „The Show Must Go On“ oder der Europahymne von Suhl aus hinaustrugen. Spiegeln die von Alfonso Lozano gewählten Stücke doch genau das, was Kinder und Jugendliche aus Suhl und Bègles bereits seit mehr als 30 Jahren mit ihrem wechselnden, über den Suhler Sportbund organisierten Austausch leben. In erster Linie sind es junge Sportlerinnen und Sportler, die Jahr für Jahr in Gastfamilien der beiden Partnerstädte ein Zuhause auf Zeit finden. Manche über eine gehörige Portion gestillter Entdeckerfreude, Abenteuerlust und gesammelter Erfahrungen hinaus gar noch viel mehr: Freundschaften.