Wenn Kinder und Jugendliche in ihren Familien keinen Schutz mehr finden und in Not sind, ziehen sie in die Inobhutnahmestelle des Kinder- und Jugenddorf Regenbogen. Um ihnen dort ein schönes Zuhause auf Zeit bieten zu können, mehr Platz zum Spielen und Schlafen, soll das Haus erweitert und umgebaut werden.