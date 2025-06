Das Kinder- und Jugenddorf Regenbogen in Zella-Mehlis hatte dieser Tage zum Sommerfest an die Steinigten Äcker geladen. Mit einem bunten Programm, das die jungen Bewohner gemeinsam mit den Erziehern erarbeitet hatten, präsentierte sich die Einrichtung. So traten die Mitglieder der Tanzgruppe auf und dem Thema Schule war sogar ein Theaterstück gewidmet. Dabei wurde unter anderem musiziert, gesportelt und experimentiert, um verschiedene Unterrichtsfächer darzustellen.