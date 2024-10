Kinder- und Jugendareal Sonneberg Fertigstellung verzögert sich

Da man ohnehin auf die Wintersaison zusteuert, der Vegetation die Zeit zum Wachsen geben will und kein unfertiges Kinder- und Jugendareal in Nutzung nehmen möchte, hat sich die Stadt nach einer zurückliegenden Baustellenberatung entschieden, den Eröffnungstermin auf das nächste Frühjahr zu legen. Realistisch ist, dass die Anlage um die Osterferien herum an den Start geht. Ein genauer Termin wird mitgeteilt, wenn im Frühjahr absehbar ist, wie viel Zeit die noch ausstehenden Arbeiten – auch witterungsbedingt – in Anspruch nehmen werden.