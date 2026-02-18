Kinder- und Babybedarf: Gut Erhaltenes zum kleinen Preis

Im Frühjahr blüht die Schnäppchenmarkt-Saison auf. So veranstaltet der Förderverein „Schalkauer Wirbelwinde“ der Diakonie-Kindertagesstätte „Wirbelwinde“ am 13. und 14. März einen Baby- und Kinderbasar in der staatlichen Gemeinschaftsschule in Schalkau. Schwangere sowie eine Begleitperson erhalten bereits am Freitag, 13. März, ab 19.30 Uhr Zutritt zu den Verkaufsräumen. Für alle anderen Interessenten ist hernach von 20 bis 22 Uhr Einlass. Die Öffnungszeiten am Samstag, 14. März, lauten derweil auf 9 bis 11.30 Uhr.