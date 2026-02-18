 
Kinder- und Babybedarf Gut Erhaltenes zum kleinen Preis

Am 28. Februar ist der erste Basar-Termin in Sonneberg. Mitte März sind’s derer erstmals gleich zwei Tage in Schalkau. Und auch Steinheid lädt ein zum Stöbern.

Kinder- und Babybedarf: Gut Erhaltenes zum kleinen Preis
1
Am 14. März wandelt sich einmal mehr die Mehrzweckhalle am Markt in Steinheid zur Kaufhalle. Foto: Archiv/Beer

Im Frühjahr blüht die Schnäppchenmarkt-Saison auf. So veranstaltet der Förderverein „Schalkauer Wirbelwinde“ der Diakonie-Kindertagesstätte „Wirbelwinde“ am 13. und 14. März einen Baby- und Kinderbasar in der staatlichen Gemeinschaftsschule in Schalkau. Schwangere sowie eine Begleitperson erhalten bereits am Freitag, 13. März, ab 19.30 Uhr Zutritt zu den Verkaufsräumen. Für alle anderen Interessenten ist hernach von 20 bis 22 Uhr Einlass. Die Öffnungszeiten am Samstag, 14. März, lauten derweil auf 9 bis 11.30 Uhr.

Verkauft werden Baby- und Kinderkleidung in der Größe 50 bis 176, Spielsachen aller Art, Kinderbücher, CDs, DVDs, Kinderwagen, Autositze, Laufgitter, Reisebetten, Hochstühle, Buggys sowie Umstandskleidung. Verkäufer können Etiketten im Kindergarten Schalkau, erreichbar unter der Rufnummer (036766) 223 79, bei Tip-Top Möbel Schalkau, Kontakt: (036766) 205 25, sowie im Friseursalon „Sell“ in Schalkau, Kontakt: (036766) 820 72, erwerben und abholen, informiert Teresa Rohdmann vom Förderverein Wirbelwinde.

Ebenfalls am Samstag, 14. März, findet in der Mehrzweckhalle am Markt der Kinder-Kleider-Basar der Steinheider Grundschule statt. Gelegenheit nach gut erhaltenen Kindersachen zum kleinen Preis zu stöbern, ist in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Schwangere haben bereits eine halbe Stunde vorher die Chance sich umzuschauen. Verkauft wird in Steinheid Baby- und Kinderbekleidung. Gebrauchte und neue Artikel ist zu haben, ebenso Sportmode, Spielzeug, Kinderwagen und Autositze, außerdem Fahr- und Laufräder plus Umstandsmode nebst Baby-Bedarf. Die Veranstalter achten darauf, dass nur unbeschädigte Ware angeboten wird, gewaschen, sowie rauch- und tierhaarfrei.

Verkäufer können bis Dienstag, 24. Februar, Etiketten bestellen bei Stefanie Scheler-Eckstein, Kontakt: (0175) 38 24 924, oder bei Stephanie Krätzig unter (0175) 18 73 049 – gerne per WhatsApp. Der Preis pro Liste mit 35 Artikeln liegt bei vier Euro.

Die Ausgabe der Etiketten erfolgt dann am Freitag, 27. Februar, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr an der Grundschul-Turnhalle im Steinheider Göritzweg. Korbannahme ist am 13. März, 16 bis 18 Uhr, an der Mehrzweckhalle am Markt, wo am Samstag, 14. März, 17 bis 18 Uhr, auch die Rückgabe nicht verkaufter Artikel erfolgt.

15 Prozent des Erlöses verbleiben beim Veranstalter, dem Förderverein der Steinheider Grundschule.

Als Erste am Start sind ansonsten die Köppelsdorfer. Deren Frühjahr- und Sommerbasar im Wefa-Speisesaal in der Köppelsdorfer Straße 153 ist terminiert auf Sonnabend, 28. Februar, für die Zeit von 9 bis 12 Uhr. Werdende Mamas dürfen schon ab 8.30 Uhr stöbern.

Verkauft werden Baby- und Kinderkleidung bis Größe 176, Kinderschuhe, Spielzeug und Kinderausstattung. Die Sachen müssen zeitgemäß, sauber und vollständig sein, lautet der Hinweis der Organisatoren vom Kindergarten „Köppelsdorfer Kinderwelt“. Die Frist, sich mit Etiketten einzudecken, ist bereits verstrichen.