Kinder- und Babybedarf: Gut Erhaltenes zum kleinen Preis

Unsere Empfehlung für Sie Festival Zum Feilschen unter Freunden Der Sonnabend in Sonneberg war den Spielzeugfans reserviert. Der Trödelmarkt vorm Rathausplatz und in der Bahnhofstraße lockte viele „Schätzchenjäger“ in die Innenstadt.

Ebenfalls am Samstag, 14. März, findet in der Mehrzweckhalle am Markt der Kinder-Kleider-Basar der Steinheider Grundschule statt. Gelegenheit nach gut erhaltenen Kindersachen zum kleinen Preis zu stöbern, ist in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Schwangere haben bereits eine halbe Stunde vorher die Chance sich umzuschauen. Verkauft wird in Steinheid Baby- und Kinderbekleidung. Gebrauchte und neue Artikel ist zu haben, ebenso Sportmode, Spielzeug, Kinderwagen und Autositze, außerdem Fahr- und Laufräder plus Umstandsmode nebst Baby-Bedarf. Die Veranstalter achten darauf, dass nur unbeschädigte Ware angeboten wird, gewaschen, sowie rauch- und tierhaarfrei.