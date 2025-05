Kinder: Studie: 22 Prozent der Fünf- bis Elfjährigen sind einsam

Besonders häufig empfinden der Studie zufolge Kinder aus Trennungsfamilien Einsamkeit: So bejahten 28 Prozent der Befragten, die bei nur einem Elternteil leben, und 34 Prozent der Kinder, die in einer Stieffamilie leben, dass sie sich manchmal, häufig oder ganz oft alleine fühlten. Bei Kindern aus Kernfamilien traf dies nur auf 22 Prozent zu. "Die Trennung der Eltern ist für Kinder ein erheblicher Umbruch in ihrem Leben und kann ein Grund sein, dass sie sich – zumindest vorübergehend – einsam und in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt fühlen", erklärt Studienautorin Alexandra Langmeyer.