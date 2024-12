Generell zeigen sich durchaus deutliche regionale Unterschiede: So finden sich etwa in Mecklenburg-Vorpommern Charlotte, Ida, Lia, Frieda und Hailey in den Top 10 der Mädchen, während in Schleswig-Holstein und Hamburg bei den Jungs unter anderem Liam, Fiete, Mats und Finn dazugehören. Auch internationale Einflüsse spiegeln sich wider: In Hessen findet sich Mohammed in der Spitzengruppe, in Nordrhein-Westfalen ist es sogar der zweithäufigste und in Berlin und Brandenburg der am häufigsten neu vergebene männliche Vorname.