Die Brände brachen demnach kurz nacheinander in zwei Häusern in den Stadtteilen Altenessen und Stoppenberg aus. Die Feuerwehr musste die Menschen aus den Häusern teils über Leitern in Sicherheit bringen. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Verletzten seien alle rettungsdienstlich betreut worden und zum Teil ins Krankenhaus gekommen, sagte der Polizeisprecher. Ob unter den Schwerverletzten auch lebensgefährlich Verletzte seien, könne man derzeit nicht sagen, so der Polizeisprecher.