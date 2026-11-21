Fragerunde und Verschönerung im Kanzleramt

Wie abgesprochen wurde zusammen musiziert. Außerdem hatten die Kinder erneut die Chance zu einer Fragerunde mit Merz. Eine Schülerin fragte etwa: "Finden Sie es dann nicht schade, dass Sie so unbeliebt sind?" Merz' Antwort: "Wenn du in der Politik nur beliebt sein willst, dann machst du nicht alles richtig." Gerade nach dem ersten Jahr sei es häufig schwierig, meinte er. "Aber ich arbeite daran."