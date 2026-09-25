Wer bekommt das Sorgerecht? Wer darf welchen Umgang mit dem Kind haben? Darüber bestimmen, wo es lebt, sich aufhält, in den Kindergarten oder in die Schule geht? Wenn die Zerrüttung ehemaliger Paare so tief geht, dass sie sich über derartige Fragen nicht mehr einigen können und ihr Recht vor Gericht durchsetzen wollen oder müssen, wird es vor allem für diejenigen schwierig, die sich eine Trennung der Eltern meist am wenigsten wünschen – die Kinder. Und dann sollen sie auch noch in einem riesigen Haus in einem Büro wildfremden Leuten vom Stress daheim erzählen? Viele Gerichte bemühen sich inzwischen, den Kindern die Situation einfacher zu machen. Am Amtsgericht Meiningen etwa ist dafür jetzt ein Zimmer neu gestaltet und eingerichtet worden.