Welche Nebenwirkungen gibt es?

Nach bisherigem Kenntnisstand ähneln die Nebenwirkungen bei Minderjährigen denen bei Erwachsenen. Möglich sind unter anderem Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Völlegefühl, Appetitlosigkeit und Durchfall. Für abschließende Aussagen über langfristige Risiken sei es aber noch zu früh, sagt die Adipositas-Expertin Weihrauch-Blüher. Die Wirkstoffklasse gibt es erst seit rund zwei Jahrzehnten, zunächst wurden solche Mittel zudem nur zur Behandlung von Diabetes Typ 2 eingesetzt. Langfristige Nebenwirkungen konnten daher bisher nicht erforscht werden. Bei Kindern und Jugendlichen sei dies besonders relevant, weil sich ihr Körper noch entwickle, das Längenwachstum oft nicht abgeschlossen sei und die Pubertät andauern könne, erläutert Weihrauch-Blüher.