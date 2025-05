Regionale Unterschiede

Spannend sind immer wieder auch regionale Unterschiede: So sind in Bremen die Vornamen Mila, Lina und Mia bei den Mädchen am beliebtesten, in Mecklenburg-Vorpommern führt bei den Jungs Oskar vor Mattheo und Karl die Rangliste an. Andernorts sind Namen sehr verbreitet, die im Freistaat eher seltener zu hören sind, so kam beispielsweise Lia im vergangenen Jahr in Brandenburg auf Platz drei.