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  6. Spurensuche im Wald

Kinder entdeckten Natur Spurensuche im Wald

Kaum zu glauben, was sich im Wald alles an Spuren der Bewohner findet, die man sonst kaum sieht – der Kindergarten Bettenhausen entdeckte seine Umwelt und die Bewohner.

Kinder entdeckten Natur: Spurensuche im Wald
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Solche interessanten Fundstücke im Wald sind für die Kindergartenkinder natürlich ein echtes Abenteuer. Foto: Kindergarten

Wilde Tiere sind meist recht scheu und verstecken sich gut, sodass man sie nur selten zu Gesicht bekommt.

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Was es mit dem Biosphärenreservat auf sich hat, erfuhren die Schulanfänger aus erster Hand. Foto: Kindergarten

Aber anhand zahlreicher Spuren verraten sie sich dann doch. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bildungszentrums der Propstei Zella/Rhön begaben sich die Schulanfänger des DRK-Kindergartens Bettenhausen auf Spurensuche.

Für manches braucht man eine Lupe, bemerkten die Kinder. Genaues Hinschauen lohnt immer. Foto: Kindergarten

Beim genauen Hinschauen gab es mehr als genug zu finden: Ob Trittsiegel, Fraßspuren, Kot, Schlafplätze oder Baue – die Natur ist voll davon. Was hat da am Kiefernzapfen oder an der Haselnuss genagt?

Ganz schön was los im Laub und Moos. Foto: Kindergarten

Welches Tier kann sich am besten tarnen? Auch die Wohnungen der Tiere und ihre Felle wurden betrachtet. Und was machen die Tiere im Winter, wenn es kalt und verschneit ist?

Ein Fell – was verrät es den Kindern? Foto: Kindergarten

Ausgerüstet mit zahlreichen Materialien und dank der Mitarbeiter des Biosphärenreservates durften die Kinder einen wunderbaren Vormittag erleben. Dieser wird ihnen noch sehr lange im Gedächtnis bleiben sie sagen Dankeschön!