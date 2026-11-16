Kinder entdeckten Natur: Spurensuche im Wald

Wilde Tiere sind meist recht scheu und verstecken sich gut, sodass man sie nur selten zu Gesicht bekommt.
Kaum zu glauben, was sich im Wald alles an Spuren der Bewohner findet, die man sonst kaum sieht – der Kindergarten Bettenhausen entdeckte seine Umwelt und die Bewohner.
Wilde Tiere sind meist recht scheu und verstecken sich gut, sodass man sie nur selten zu Gesicht bekommt.
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Aber anhand zahlreicher Spuren verraten sie sich dann doch. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bildungszentrums der Propstei Zella/Rhön begaben sich die Schulanfänger des DRK-Kindergartens Bettenhausen auf Spurensuche.
Beim genauen Hinschauen gab es mehr als genug zu finden: Ob Trittsiegel, Fraßspuren, Kot, Schlafplätze oder Baue – die Natur ist voll davon. Was hat da am Kiefernzapfen oder an der Haselnuss genagt?
Welches Tier kann sich am besten tarnen? Auch die Wohnungen der Tiere und ihre Felle wurden betrachtet. Und was machen die Tiere im Winter, wenn es kalt und verschneit ist?
Ausgerüstet mit zahlreichen Materialien und dank der Mitarbeiter des Biosphärenreservates durften die Kinder einen wunderbaren Vormittag erleben. Dieser wird ihnen noch sehr lange im Gedächtnis bleiben sie sagen Dankeschön!