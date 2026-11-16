Kinder entdeckten Natur: Spurensuche im Wald

Für manches braucht man eine Lupe, bemerkten die Kinder. Genaues Hinschauen lohnt immer. Foto: Kindergarten

Beim genauen Hinschauen gab es mehr als genug zu finden: Ob Trittsiegel, Fraßspuren, Kot, Schlafplätze oder Baue – die Natur ist voll davon. Was hat da am Kiefernzapfen oder an der Haselnuss genagt?