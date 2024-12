Wieder soll es zwei Kinderjurys geben. In der einen beschäftigen sich die Jurykinder mit Filmen und Serien, in der anderen geht es etwa um Apps. Die Jurymitglieder sichten in der Festivalwoche die eingereichten Beiträge, müssen diese bewerten und überreichen bei der Preisverleihung die "Goldenen Spatzen". Die Teilnahme ist für die Kinder kostenlos. Sie werden über den Festivalzeitraum betreut, bekommen Unterkunft und Verpflegung gestellt.