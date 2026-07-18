Kinder bei Unfall verletzt: Vier Verletzte bei Unfall auf A9 - auch Kinder betroffen

Demnach fuhr ein 36-Jähriger am Freitag hinter der Familie auf der linken Spur, bevor er, weil es ihm nicht schnell genug ging, über die Mittelspur auf die rechte Fahrspur wechselte, um neben dem Auto der Familie noch ein weiteres Auto, das auf der Mittelspur fuhr, rechts zu überholen. Als der Mann danach auf die Mittelspur einscherte, stieß er mit dem Familienwagen zusammen, der mittlerweile auf die mittlere Spur gewechselt war, hieß es. Der 36-Jährige touchierte den Angaben zufolge ein weiteres Auto, bevor er zusammen mit dem Auto der Familie in die Leitplanke prallte.