Kinder auf E-Rollern: Mehr E-Scooter-Unfälle – Polizei startet Präventionskampagne

Darmstadt (dpa/lhe) - Anlässlich der deutlich gestiegenen Zahl von E-Scooter-Unfällen startet das Polizeipräsidium Südhessen zu Beginn des Heinerfestes eine Präventionskampagne. Unter dem Motto "E-Scooter? Nur mit Plan. Regeln kennen. Sicher ankommen" würden vom 2. bis zum 11. Juli auf insgesamt 430 Bildschirmen in Bussen und Bahnen des Darmstädter Verkehrsunternehmens Heag Mobilo Präventionshinweise ausgestrahlt, teilte die Polizei mit. Ferner würden auch künftig Verkehrskontrollen bei den Rollerfahrern durchgeführt.